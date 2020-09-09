Haliliye Belediyesinden mahallelerde dezenfekte çalışması - Son Dakika

Haliliye Belediyesi ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele çalışmaları kapsamında temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Hızmalı, Sultan Fatih ve Sırrın mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

Hızmalı Mahalle Muhtarı Bedih Ercan, Haliliye Belediyesinin temizlikten ödün vermediğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.