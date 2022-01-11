Haliliye Belediyesinden "Nasıl Bir Anne-Baba Olacağım" semineri - Son Dakika

Haliliye Belediyesi tarafından ebeveynlere yönelik "Nasıl Bir Anne- Baba Olacağım" ve "Anne-Baba Rolleri" konulu seminer düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezindeki Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminerde uzman psikolojik danışman Emin Okan Okyay, konuşmacı olarak yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oktay, gençlere anne ve baba sevgisinin aşılanması gerektiğine belirterek "Çok basit şeylerden çocuklarımız kalıcı hasarlara maruz kalabiliyor. Çocuğunuz bir suç işlemişse onun çocuk olduğunu göz önünde bulundurmalıyız. Olgun düşünmek zorundayız. Çocukları topluma kazandırmak için neler yapacağımızı düşünmeliyiz. Tatlı sözler tatlı yankılar oluşturur. Sevilmek istiyorsak önce biz sevmeliyiz, saygı duyulmak istiyorsak önce biz saygı duymalıyız." dedi.

Seminer soru cevap bölümüyle sona erdi.