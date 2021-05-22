Haliliye Belediyesinin çölyak ve fenilketonüri hastalarına ekmek desteği sürüyor - Son Dakika

Haliliye Belediyesinin, çölyak ve fenilketonüri hastalarına yönelik günlük ekmek hizmeti devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, "Dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye" sloganıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra, çölyak ve fenilketonüri hastalarının da yanında oluyor.

Belediyenin glütensiz ekmek fırınından günlük olarak üretilen özel ekmekler, kent genelindeki tüm hastalara dağıtılıyor.

Kent genelindeki 850 çölyak ve 30 fenilketonüri hastası, kendilerine temin edilen kartla fırından günlük veya haftalık şekilde ekmek alabiliyor.