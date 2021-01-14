Haliliye Belediyesinin yıkım çalışmaları - Son Dakika

Haliliye Belediyesi, son bir yılda 78 metruk yapının yıkıldığını bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri, ilçe genelindeki metruk binalarla ilgili gelen şikayetler üzerine çalıma başlattı.
Ekipler, son bir yılda iş makineleri aracılığıyla gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında güvenlik önlemleri alarak 78 binanın yıkımını gerçekleştirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Musa Tapşık, çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.
Kaynak: AA
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