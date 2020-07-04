Haliliye Belediyespor'dan 3 transfer birden

Kulüp başkanı Mehmet Tatlı, transfer çalışmaları kapmasında, Afyon Belediye Yüntaş takımından Akif Yurtsal, Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Metin Durmuş ve Arjantin'in Gigantes Del Sur takımından Kübalı Adrian Goide ile anlaştıklarını söyledi.



Tatlı, iç transferde ise Bünyamin Aslan, Mehmet Bebek ve Göktuğ Polat ile devam etme kararı aldıklarını belirtti.



Toplam 10 yeni oyuncu ile anlaştıklarını ve transferi kapattıklarını aktaran Tatlı, "Yenisi olduğumuz bu ligde başarılı olmak için iyi bir kadro kurduk. Önümüzdeki hafta toplanarak yeni sezon hazırlıklarını başlamayı düşünüyoruz. Güzel bir hazırlık dönemi geçirip sezona iyi başlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.



Haliliye Belediyespor, daha önce de İnegöl Belediyespor'dan Cüneyt Dağlı, Fransa'nın Narbonne Volley takımından Kübalı Yordan Bisset Astengo, Ziraat Bankası ekibinden Enes Atlı, Güney Kore'in Hyundai Capital Skywalkers takımından Kübalı Yosvany Hernandez Cardonell, Cizre Belediyespor'dan Ali Samet İçmeğiz, Tokat Belediye Plevne takımından Mert Tetik ve İnegöl Belediyespor'dan Mustafa Efe Er ile anlaşmıştı.



