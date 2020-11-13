Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda galibiyet sevinci

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Haliliye Belediyespor'da, Arhavi Voleybol galibiyetinin sevinci yaşanıyor.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Haliliye Belediyespor'da, Arhavi Voleybol galibiyetinin sevinci yaşanıyor. Kulüp başkanı Mehmet Tatlı, AA muhabirine, Efeler Ligi'nin 7. haftasında ertelenen maçta Arhavi Voleybol'u 3-0 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi. Yeni antrenörleriyle çıktıkları 4 maçta 2. galibiyetlerini aldıklarını hatırlatan Tatlı, şöyle konuştu: "Erteleme maçında sahamızda ağırladığımız Arhavi Voleybol karşısında 3-0 galip gelmeyi başardık. Teknik ekibimi ve tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Takımın başına getirdiğimiz Aykut Lale ile çıktığımız 4 maçta aldığımız 2 galibiyet bizi gelecek adına umutlandırdı. Pazar günü yine kendi evimizde ligin güçlü ekiplerinden Arkas Spor ile karşılaşacağız. İnşallah bu maçı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz."

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