Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda galibiyet sevinci - Son Dakika

Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda galibiyet sevinci

07.02.2021 09:25
Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda galibiyet sevinci, System.String[]

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Haliliye Belediyespor'da, İstanbul Büyükşehir Belediyespor galibiyetinin mutluluğu yaşanıyor.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Haliliye Belediyespor'da, İstanbul Büyükşehir Belediyespor galibiyetinin mutluluğu yaşanıyor.

Kulüp başkanı Mehmet Tatlı, AA muhabirine, ligin 26. haftasında deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etmeyi başardıklarını söyledi.

Deplasmanda alınan bu galibiyetin çok önemli olduğunu ifade eden Tatlı, şöyle konuştu:

"Artık ligin sonuna doğru yaklaşırken telafisi olmayan maçlara çıkıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyespor galibiyeti bizim için altın değerinde bir galibiyet oldu. Son iki maçımızı kazanarak ligde kalma şansımızı arttırdık. İnşallah kalan maçlarda da iyi mücadele ederek ligi istediğimiz yerde bitirmek istiyoruz. Galibiyetten dolayı tüm oyuncularımı ve teknik ekibi tebrik ediyorum."

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Efeler Ligi, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda galibiyet sevinci - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'nin 2.6 yıl sonra nüfusunun yüzde 75'ini aşılayarak sürü bağışıklığı kazanması öngörülüyor Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan santraforu Galatasaray almış, Mostafa Mohamed maçın kahramanı oldu TEM Otoyolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsü viyadükte asılı kaldı 'Kim Milyoner Olmak İster'de doktor jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu Yüzündeki yaradan dolayı bunalıma giren iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı Sokak ortasında eşinin yanında tacize uğrayan kadın: Bir el kalçamı sıktı
İsimleri karıştıran Doğan herkesi güldürdü! İlayda yerine Aleyna'nın adını yazdı İsimleri karıştıran Doğan herkesi güldürdü! İlayda yerine Aleyna'nın adını yazdı         
09:20
Avrupa'da sarı kar endişe yarattı! Yüzlerce kişi Meteoroloji'yi arayıp Avrupa'da sarı kar endişe yarattı! Yüzlerce kişi Meteoroloji'yi arayıp "Dünyanın sonu mu geldi?" diye sordu         
08:21
İnternet kafeye yapılan baskında 21 kişiye 69 bin lira ceza kesildi İnternet kafeye yapılan baskında 21 kişiye 69 bin lira ceza kesildi         
07:27
Kavgada hıncını alamayan şahıs, kendi motosikletini yaktı Kavgada hıncını alamayan şahıs, kendi motosikletini yaktı         
01:46
MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde         
00:07
G.Saray'ın kazandığı derbi sonrası protokol karıştı! Ali Koç ile Albayrak tartıştı G.Saray'ın kazandığı derbi sonrası protokol karıştı! Ali Koç ile Albayrak tartıştı         
22:14
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu         
20:18
Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı         
15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı         
14:41
Alişan, bugün doğan bebeğinin fotoğrafını yayınlayan arkadaşına öfke kustu Alişan, bugün doğan bebeğinin fotoğrafını yayınlayan arkadaşına öfke kustu         
14:11
İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı         
12:49
Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti         
12:36
Bir ailenin yok olduğu kazadan geriye tek bir kare kaldı Bir ailenin yok olduğu kazadan geriye tek bir kare kaldı         
11:56
Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu         
10:48
Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor         
09:19
Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi         
08:51
Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu         
07:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2021 09:49:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda galibiyet sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei