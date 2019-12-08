Haliliye Belediyespor galibiyet serisini 7'ye çıkardı

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubu 9'uncu haftasında Gümüşhane ekibi TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'i konuk eden lider Haliliye Belediyespor, 3-1'lik skorla galibiyet serisini 7'ye çıkardı.



11 Nisan Spor Salonunda oynanan mücadelede, Akif Gürgen'in başantrenörlüğünü yaptığı Haliliye Belediyespor, ilk sette rakibi karşısında 22- 25'lik skorla 1-0 geriye düştü. İkinci sete galibiyet parolasıyla başladığı mücadelede üstlük kurmaya başlayan Haliliye Belediyespor, 25- 20, 25- 18 ve 25- 16 set sonuçları ile 3- 1'lik skorla galip gelen taraf oldu. Parkede 3 puanı alan taraf olan Haliliye Belediyespor, galibiyet serisini de 7'ye çıkardı.



Aldığı bu galibiyetle puanını 22'ye çıkaran lider Haliliye Belediyespor, 14 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 14.00'de Hatay deplasmanında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. - ŞANLIURFA