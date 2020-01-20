Haliliye Belediyespor liderliğini sürdürüyor - Son Dakika
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Haliliye Belediyespor liderliğini sürdürüyor

7 saat önce

Haliliye Belediyespor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesspor'u 3-0 mağlup ederek liderliği sürdürdü.

Haliliye Belediyespor liderliğini sürdürüyor, System.String[]

Haliliye Belediyespor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesspor'u 3-0 mağlup ederek liderliği sürdürdü.


Sezona Efeler ligi hedefiyle başlayan Haliliye Belediyespor ligin ikinci yarısında da başarılı bir grafik çizmeye devam ediyor. Çıktığı son 11 karşılaşmayı galibiyetle tamamlayan Haliliye ekibi ligin 15'inci haftasında karşılaştığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesspor'u 3-0'lik skorla yendi.


Başantrenör Akif Gürgen yönetimindeki Haliliye Belediyespor, 21-25, 19-25, 22-25'lik setlerle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u 3- 0 mağlup etti. Alınan bu sonuçla ligdeki puanını 34'e çıkaran Haliliye ekibi, zirvedeki yerini korurken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor 18 puanla 6'ncı sırada kaldı.


Haliliye Belediyespor, ligin ikinci yarısında hava koşulları nedeniyle ertelenen Cizre Belediyespor karşılaşmasını 22 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 17.00'da 11 Nisan Kapalı Spor Salonunda oynayacak.


Haliliye ekibi, ligin 16'ncı haftasında ise 26 Ocak 2020 Pazar günü saat 13.00'da Tokat ekibi Niksar Belediyespor'a konuk olacak. - ŞANLIURFA

Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfa, Haliliye, Efeler, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:38 Kaynak: İHA
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