Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı'nda ilk galibiyet sevinci

Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği AXA Sigorta Efeler Ligi'nde aldığı ilk galibiyetin sevincini yaşıyor.

Takım antrenörü Akif Gürgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün sahalarında oynadıkları zorlu Solhanspor maçında son anda buldukları üst üste sayılarla 3-2 galip ayrıldıklarını hatırlattı.

Ligde oynadıkları 5. maçta ancak galibiyet ile tanışabildikleri belirten Gürgen, her zaman ilk galibiyetlerin takımlar açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Solhanspor maçıyla galibiyetiyle çıkışa geçmek istediklerini vurgulayan Gürgen, "Oyuncularımız bu maçla gücünü sahada ispatlamış oldu. Bu galibiyetin kötü gidişimize son verdiğine inanıyoruz. Önümüzde çarşamba günü deplasmanda oynayacağımız Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı ile 4 Ekim Pazar günü sahamızda karşılaşacağımız Arhavi Voleybol müsabakası var. İki rakibimizi de yenecek güç ve kapasiteye sahibiz. İlk galibiyetimizi tüm Şanlıurfalılara armağan ediyoruz." diye konuştu.