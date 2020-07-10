Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı yeni sezon hazırlarına başladı - Son Dakika

Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı yeni sezon hazırlarına başladı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Haliliye Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Haliliye Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

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Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Şanlıurfa temsilcisi, başantrenör Akif Gürgen yönetiminde çalışıyor.

Eyyüp Cenap Gülpınar Devteşti Spor Salonu'nda antrenmanlara başlayan ekip, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Akif Gürgen, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu.


Efeler Ligi'nde Şanlıurfa'yı temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Gürgen, "Geçen yıl iyi bir iş başardık ve Haliliye'miz olması gereken yerde. İşimiz bu sene daha çok zor. Pandemi süreci var. Buna rağmen çok güzel bir takım kurduğumuza inanıyorum. Rakipler çok güçlü, herkes çok yatırım yaptı. Kadromuza genç ve tecrübeli yabancılar kattık. İnanıyorum ki bu sene Şanlıurfalılara çok güzel bir takım izleteceğiz." ifadelerini kullandı.

Gürgen, desteklerinden dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile kulüp başkanı Mehmet Tatlı ile diğer ilgililere teşekkür etti.

Takım kaptanı Cüneyt Dağcı da lige güzel bir başlangıç yapmak için çalıştıklarının altını çizerek, "Gayet tempolu bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah çok güzel bir sene geçireceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Haliliye Belediyespor'u en iyi seviyeye çıkartmak için buradayız." değerlendirmesinde bulundu.

Şanlıurfa, Haliliye, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:23 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı yeni sezon hazırlarına başladı - Son Dakika Spor
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