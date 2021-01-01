Haliliye Beyaz Masa Servisi, yüzde 99 başarı oranıyla yılı kapattı - Son Dakika

Haliliye Beyaz Masa Servisi, yüzde 99 başarı oranıyla yılı kapattı

01.01.2021 15:42
Haliliye Beyaz Masa Servisi, yüzde 99 başarı oranıyla yılı kapattı, System.String[]

Haliliye Belediyesi, vatandaşların çözüm merkezi olan beyaz masa servisine gelen 18 bin 130 talebin 18 bin 20'sini çözüme kavuşturarak, 2020 yılını yüzde 99,39 başarı oranıyla kapattı.

Haliliye Belediyesi, vatandaşların çözüm merkezi olan beyaz masa servisine gelen 18 bin 130 talebin 18 bin 20'sini çözüme kavuşturarak, 2020 yılını yüzde 99,39 başarı oranıyla kapattı.

Haliliye Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Beyaz Masa Servisi vatandaşların çözüm noktası olmayı sürdürüyor. Vatandaşlar, belediye ile ilgili istek, öneri ve şikayetlerini Beyaz Masa Servisine ileterek, taleplerine çözüm buluyor. 2020 yılı içerisinde Beyaz Masa Servisine gelen 46 bin 630 çağrıyla ilgili 18 bin 130 talep sisteme giriş yapıldı. Gelen talepler ilgili müdürlüklere iletilerek, çözüme kavuşturuluyor. İletinin çözümünün ardından Beyaz Masa Servisi geri dönüş personelleri, talepte bulunan vatandaşı arayarak bilgilendiriyor. 2020 yılı içerisinde yapılan 18 bin 130 kaydın 18 bin 20'si çözüme kavuşturulurken, 110 kayıtla ilgili müdürlükler de programlarını oluşturdu. - ŞANLIURFA

Haliliye Beyaz Masa Servisi, yüzde 99 başarı oranıyla yılı kapattı

Haliliye Belediyesi, Halkla İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haliliye Beyaz Masa Servisi, yüzde 99 başarı oranıyla yılı kapattı - Son Dakika


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