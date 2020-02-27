Haliliye'de 1'inci Göbeklitepe masa tenisi turnuvası düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Haliliye'de 1'inci Göbeklitepe masa tenisi turnuvası düzenlendi - Son Dakika Spor

Haliliye'de 1'inci Göbeklitepe masa tenisi turnuvası düzenlendi

6 saat önce

Haliliye Belediyesi, bu yıl ilkini gerçekleştirdiği 1'inci Göbeklitepe Kurumlar Arası Masa Tenisi turnuvasının finali yapıldı.

Haliliye'de 1'inci Göbeklitepe masa tenisi turnuvası düzenlendi, System.String[]

Haliliye Belediyesi, bu yıl ilkini gerçekleştirdiği 1'inci Göbeklitepe Kurumlar Arası Masa Tenisi turnuvasının finali yapıldı.


Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, hizmetin yeni sıra kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle de vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü il genelinde katılımların sağlandığı 1'inci Göbeklitepe Kurumlararası Masa Tenisi Turnuvası düzenledi. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde yapılan turnuvada 120 erkek, 20 kadın katılımcı ter döktü. Ödül törenin de konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Haliliye Belediyesi olarak 1'inci Göbeklitepe Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvamızı bugün sonuçlandırmış bulunmaktayız. Birçok kurumumuzdan 35 yaş üstü kardeşlerimiz bu turnuvaya katıldılar. Belediye olarak her zaman olduğu vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde olduğumuz gibi kurumlarımızda aynı şekilde devletimizin buradaki temsilcileridirler. Onlarda yine vatandaşlara hizmet etmek için varlar. Spor kardeşliktir, dostluktur, barıştır tüm kurumlarımıza buradan şükranlarımı arz ediyorum. Buradaki temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Bu turnuva birincisiydi. İnşallah daha sonrada seri şekilde diğer turnuvalarımız gelecektir" dedi.


Turnuvada dereceye girenler ödüllerini Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'tan alırken, dereceye giremeyen sporculara da çeşitli teselli hediyeleri dağıtıldı. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Göbeklitepe, Haliliye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:50 Kaynak: İHA
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