Son Dakika Haberleri: Haliliye'de 3 Metruk Bina Yıkıldı

Haliliye'de 3 Metruk Bina Yıkıldı

1 saat önce

Haliliye Belediyesi, Paşabağı Mahallesi ve Bağlarbaşı Mahallesinde terk edilmiş ve yaşanan çökme nedeniyle tehlike arz eden 3 adet yapının yıkımını kontrollü şekilde gerçekleştirdi.

Haliliye'de 3 Metruk Bina Yıkıldı, System.String[]
Haliliye Belediyesi, Paşabağı Mahallesi ve Bağlarbaşı Mahallesinde terk edilmiş ve yaşanan çökme nedeniyle tehlike arz eden 3 adet yapının yıkımını kontrollü şekilde gerçekleştirdi.

Haliliye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Paşabağı Mahallesi ve Bağlarbaşı Mahallesinde terk edilmiş ve çökmelerin meydana geldiği 3 binanın yıkımıyla ilgili çalışma yaptı. Madde bağımlılarının da barınağına dönüşen yapılar, mülkiyet sahibi de bilgilendirildikten sonra alınan güvenlik önlemleri altında iş makineleriyle yıkıldı. Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Ahmet Polat, metruk binaların Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yıkımının gerçekleştirildiğini belirterek Yapı Kontrol Müdürlüğü çalışanlarına ve Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'a teşekkür etti.

Yapı Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde kaçak yapıyla, metruk, tehlike arz eden, imara aykırı ve izinsiz kat çıkmalarla ilgili mücadele, ayrıca yapıların ruhsatlı olarak yapılması hususunda vatandaşlara bilgilendirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:57 Kaynak: İHA

Haliliye Belediyesi, Bağlarbaşı, Güncel
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