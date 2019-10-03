Son Dakika Haberleri: Haliliye'de 700 anne adayına puset
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Haliliye'de 700 anne adayına puset

1 saat önce

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın eşi Fethiye Canpolat, 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla anne adayları ile bir araya geldi.

Haliliye'de 700 anne adayına puset, System.String[]

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın eşi Fethiye Canpolat, 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla anne adayları ile bir araya geldi.


Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1- 7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla düzenlenen programa Fethiye Canpolat Hanımefendi, Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ile anne adayları katıldı. Programda anne adaylarına hitap eden Hanımefendi Canpolat, annelik ve anne sütü ile ilgili bilgiler verdi. Anne sütünün önemine değinen Fethiye Canpolat Hanımefendi, kadınların bu konuda duyarlı olması gerektiğini vurguladı.


Program sonrası Fethiye Canpolat Hanımefendi, anne adaylarına 700 adet puset hediye etti. Anne adayları da, puset hediyesinden dolayı Hanımefendi Canpolat'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Haliliye, Fethiye, Anne, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:48 Kaynak: İHA
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