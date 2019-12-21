Haliliye'de açılan bilgisayar kursuna yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haliliye'de açılan bilgisayar kursuna yoğun ilgi - Son Dakika

Haliliye'de açılan bilgisayar kursuna yoğun ilgi

6 saat önce

Haliliye Belediyesi, açtığı kurslarla gençlerin geleceğine ışık tutmaya devam ediyor.

Haliliye'de açılan bilgisayar kursuna yoğun ilgi, System.String[]

Haliliye Belediyesi, açtığı kurslarla gençlerin geleceğine ışık tutmaya devam ediyor.


Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde eğitim, sanat, kültür gibi birçok alanda açılan kurslarla gençler hayata hazırlanıyor. Bu çerçevede Bahçelievler Mahallesinde bulunan Eğitim ve Gençlik Merkezinde bilgisayar kursu açıldı. Kursta gençlere, ilk olarak bilgisayar kullanımı ve temel parçalar öğretiliyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen kursta temel bilgilerin ardından kursiyerlere hem eğitim hem de iş hayatlarında ihtiyaçları olan ofis programlarının öğretimi sağlanıyor. İnternet kullanımı konusunda da, eğitim verilen kurs gençlerin büyük beğenisini topluyor. 160 saat süren kursu, başarıyla bitiren kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika verilecek.


Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen bilgisayar kursuna katılan gençler, açılan bilgisayar kursunun kendilerine çok fayda sağladığını belirterek, başta Belediye Başkanı Mehmet Canpolat olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini ifade ettiler. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:29 Kaynak: İHA
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