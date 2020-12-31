Haliliye'de 'beyaz bayrak' projesi hayata geçirildi - Son Dakika

Haliliye'de 'beyaz bayrak' projesi hayata geçirildi

31.12.2020 11:44
Haliliye'de 'beyaz bayrak' projesi hayata geçirildi, System.String[]

Haliliye Belediyesi, gıda satışı yapan işletmelerde insan sağlığına ve tüketici haklarına önem gösteren nitelikli ve temiz işyerlerine yönelik 'Beyaz Bayrak' projesini hayata geçirdi.

Haliliye Belediyesi, gıda satışı yapan işletmelerde insan sağlığına ve tüketici haklarına önem gösteren nitelikli ve temiz işyerlerine yönelik 'Beyaz Bayrak' projesini hayata geçirdi.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, başlattığı Beyaz Bayrak uygulamasını ilk olarak gıda satışı yapan işletmelere yönelik gerçekleştirdi. Zabıta ekiplerince belirlenen denetim formunda yer alan, "işyeri ile ilgili şartlar, gıda malzeme ve kullanılan ekipmanla ilgili şartlar ve çalışan personelle ilgili şartlar" konusunda toplam 45 maddelik şartlara uygun işletmelerin denetimini sağladı. Denetimler sonucunda şartları sağlayan işletmeler belirlendi ve işletmelere sertifikaları verilmek üzere bir program düzenlendi. İşletme sahipleriyle görüşen Başkan Mehmet Canpolat, halk sağlığını korumaya yönelik atılan adımların, diğer işletmelere de örnek olmasını istediklerini söyledi. Canpolat, Beyaz Bayrak uygulamasının diğer sektörlere de uygulamak istediklerini kaydederek, "Haliliye Belediyesi olarak Zabıta Müdürlüğümüz ile birlikte sahada bir çalışma icra ettik. Bu doğrultuda halkın yoğun olarak tüketimde kullandığı restoranlarımızla ilgili beyaz bayrak çalışması gerçekleştirdik. Bu proje inşallah berberler, kuaförler, fırınlar ve kasaplar şeklinde devam edecek. Bu Beyaz Bayrak uygulamasında vatandaşlarımızın temiz ve hijyen açısından ve aynı zamanda da işletmelerin kullandığı ürünlerin sağlık açısından güvenliği ile ilgili arkadaşlarımız detaylı bir inceleme yaptılar. Bir komisyon kurdular, bu komisyon çerçevesi içerisinde sahadaki, alandaki işletmelerimiz gezildi. Hem hijyen yönünden hem de kullanılan ürünler yönünden incelenmesi sonucunda bu arkadaşlarımız, Haliliye Belediyesinin başlatmış olduğu Zabıta Müdürlüğümüzün restoran sektöründeki işletmelerimizde Beyaz Bayrak uygulamasına geçmiş olduk" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Haliliye'de 'beyaz bayrak' projesi hayata geçirildi
Haliliye'de 'beyaz bayrak' projesi hayata geçirildi

Haliliye Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haliliye'de 'beyaz bayrak' projesi hayata geçirildi - Son Dakika


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