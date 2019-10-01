Haliliye'de beyaz masa servisinin açılışı yapıldı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yenilenen sistemi ile 24 saat hizmet veren beyaz masa servisinin açılışını gerçekleştirdi.



Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde vatandaşlara hizmet veren Beyaz Masa Servisi, yenilenen arayüzü ve 24 saatlik vardiya sistemi ile Haliliye halkının çözüm merkezi olmayı sürdürüyor. Son 6 ayda 35 bine aşkın kayıt alıp, müdürlüklere ileterek yüzde 98,18'lik çözüm oranı ile vatandaşların taleplerinin yerine getiren Beyaz Masa Servisinin yeni hizmet alanının açılışı için düzenlenen törene Canpolat, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı. Gelen iletilerin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturularak, oluşturulan Geri Dönüş Servisi ile de vatandaşlara dönüş yapıldığını belirten Canpolat, "Bir veri oluşturarak, istatistik ortaya çıkarıyoruz ve bu veriler Haliliye Belediyesinin hizmetleri, planlamaları, programları açısından bizim için yol gösterici oluyor" dedi. Beyaz Masa Servisinin yenilenen yüzü ile 24 saat esaslı hizmet verdiğini belirten Canpolat, "Beyaz Masa Servisimizi yeniledik. Hem fiziki ortamı hem de personel takviyesi ile birlikte vatandaşlarımızın daha iyi hizmet verebilme adına arkadaşlarımız burada hummalı bir çalışma içerisindeler. Biliyorsunuz ki, beyaz masa vatandaşa Haliliye Belediyesinin yansıyan yüzü. İlçe belediyesi olarak bir ilki gerçekleştirdik ve şuada Haliliye Belediyesi Beyaz Masa Servisi, 24 saat esaslı vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Vatandaşlarımızın istek, öneri, şikayet veya teşekkür kayıtlarını ilgili müdürlüklere aktarmakta ve oluşturduğumuz geri dönüş merkezi ile vatandaşlarımızın iletmiş olduğu iletilerin sonuçlarını vatandaşlarımıza bildirmekteler. Bir veri oluşturarak, istatistik ortaya çıkarıyoruz ve bu veriler Haliliye Belediyesinin hizmetleri, planlamaları, programları açısından bizim için yol gösterici oluyor. Biz vatandaşlarımız ile birlikte el ele hep birlikte yöneteceğiz demiştik. Bizler, belediye başkanı dahil olmak üzere Haliliye Belediyesinin tüm personelleri vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde olmaya devam edecek" diye konuştu. - ŞANLIURFA