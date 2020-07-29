Haliliye'de çocuklara bayram sürprizi - Son Dakika

Haliliye Belediyesi Kurban Bayramı öncesi yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını bayramlık kıyafetle sevindirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sosyal Yardım Tesisinin giyim marketi ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı sürdürüyor.

Yılın 12 ayı hizmet veren giyim marketi, bayram öncesi yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafetler hediye etti.

Bayramlıklarını alan çocukların sevinçleri yüzlerinden okunurken, ebeveynler ise sunulan hizmetten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.