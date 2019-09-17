Son Dakika Haberleri: Haliliye'de çölyak hastalarına glütensiz ekmek yardımı
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Haliliye'de çölyak hastalarına glütensiz ekmek yardımı

9 dakika önce

Haliliye'de çölyak hastalarına hizmet veren glütensiz ekmek fırını ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı devam ediyor.

Haliliye'de çölyak hastalarına glütensiz ekmek yardımı, System.String[]

Haliliye'de çölyak hastalarına hizmet veren glütensiz ekmek fırını ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı devam ediyor.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat kentteki çölyak hastalarının hizmetine sunulan glütensiz ekmek fırını başta olmak üzere sosyal yardım işleri müdürlüğünce ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımının yapıldığı merkez ve belediyenin hizmete sunduğu kütüphanelerde incelemelerde bulundu.


"Glütensiz ekmek dağıtımımız devam ediyor"


Çölyak hastalarına hizmet veren glütensiz ekmek fırınında incelemelerde bulunan Canpolat, "Bizler halkımız için çalışmaya devam ediyoruz. Bu manada, Haliliye Belediyesi olarak glütensiz ekmek fırınımızda Şanlıurfa'da Çölyak Derneği'ne kayıtlı tüm üyelere ekmek dağıtımımız davam ediyor. Yaklaşık bin 400 Çölyak hastamız var. Bizler Haliliye Belediyesi olarak bu kardeşlerimize sofralarına ikram edilmek üzere kart sistemi ile glütensiz ekmek ikramlarımız devam etmektedir. Haliliye Belediyesi olarak bu yılda vatandaşlarımıza, yardıma muhtaç ailelerimize kırtasiye yardımında bulunuyoruz. Bu manada ekiplerimizce belirlemiş olduğumuz defterdir, kalemdir, çantadır diğer ihtiyaç malzemeleri açısından bunları tedarik ettik. Elimizdeki listede ve okullardan aldığımız liste doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'müze bağlı ekiplerimiz birebir direkt öğrencimizin evine giderek, kapısını çalarak ihtiyaçlarını bırakıp çıkıyorlar. Bu kapsamda arkadaşlarımız epey yol kat ettiler. Haliliye Belediyesi olarak 2000 öğrencimize kırtasiye yardımında bulunacağız. Şuanda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz 300 öğrencimizin birebir evine giderek bu kırtasiye malzemelerini bırakmış durumdalar. Bizler toplumun her alanında sosyal yardım alanında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Haliliye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:11 Kaynak: İHA
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