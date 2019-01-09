Haliliye'de Dev Eserler Açılış İçin Gün Sayıyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un ilçeye kazandırdığı dev eserler açılış için gün sayıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un ilçeye kazandırdığı dev eserler açılış için gün sayıyor. Üç dev eser eğitim, spor, kültür sanat ve sosyal alanlarda tüm ilçeye hizmet verecek kapasitede olması ile dikkat çekiyor.



Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol tarafından Devteşti Mahallesinde Olimpik Yüzme Havuzu Projesi ve Osman Gazi Mahallesinde yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi açılış için gün sayıyor. Devteşti Mahallesinde yapımı devam eden Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezi ile Yaşlı Bakımevi inşaatında ise çalışmalar hummalı bir şekilde sürdürülüyor.



Haliliye Belediyesi tarafından başlatılan Olimpik Yüzme Havuzu Projesi tamamlandı. Çevre düzenlemelerinin sürdürüldüğü Olimpik Yüzme Havuzunda mescit, fitnes salonu, revir ile havuz yer aldı. Kış mevsiminde de hizmet verecek olan dev eser için mahalle sakinleri Belediye Başkanı Demirkol'a teşekkür etti.



Devteşti Mahallesinde yapılan dev eserin yanı sıra Osman Gazi Mahallesinde yapımı tamamlanan ve çevre düzenlemesi çalışmaları süren Haliliye Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi de açılış için gün sayıyor. İçerisinde konferans salonları, kütüphaneler, sergi salonları, atölyeler, sınıflar, yüzme havuzları ve fitness salonları yer alan merkezin, bodrum katlarındaki ise otopark bulunuyor.



Devteşti Mahallesinde yapımı devam eden Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezi ile Yaşlı Bakımevi inşaatında ise çalışmalar hummalı bir şekilde sürdürülüyor. 17 bin 600 metrekare kapalı alana sahip olan devasa ederde ofisler, yüzme havuzları, fitnes salonu, basketbol ve voleybol spor salonu, kreş, atölyeler, çok amaçlı salon, el ürünleri mağazası, sergi salonu, konferans salonu, okuma salonu, derslikler yer alacak. - ŞANLIURFA

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