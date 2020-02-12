Haliliye'de fırınlar denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Haliliye'de fırınlar denetlendi - Son Dakika

Haliliye'de fırınlar denetlendi

6 saat önce

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, merkez mahallelerde pide fırınlarında hijyen, ruhsat, gramaj ve baca denetimlerini sürdürüyor.

Haliliye'de fırınlar denetlendi, System.String[]

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, merkez mahallelerde pide fırınlarında hijyen, ruhsat, gramaj ve baca denetimlerini sürdürüyor.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü, pide fırınlarına yönelik yürüttüğü denetimlerini belirlenen program dahilinde mahalle mahalle devam ettiriyor. Denetimlere çıkan ekiplerin, şeffaflık ilkesi doğrultusunda yaka kamerası aktif olarak işlev görürken, temizlik kuralları çerçevesinde eldiven, bone ve maskeyi de takmayı ihmal etmiyor. Ayrıca yaka kartlarıyla denetime çıkan ekipler, pide fırınlarında ekmek gramajını beraberlerinde getirdikleri dijital tartı ile tartım işlemini gerçekleştiriyor.


Hem hava kirliliğinin oluşumunu engellemek hem de vatandaşların sağlıklı gıdalar tüketmesini amaçlayan zabıta müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda pide fırınlarda hijyen, ruhsat, gramaj ve baca denetimleri gerçekleştiriyor.


Denetimler sırasında ekipler, iş yerlerinde oluşabilecek ihmallere karşı iş yeri sahiplerine uyarılarda bulunarak, hijyen, ruhsat, gramaj ve baca temizliği konularında kurallara uymaları istendi. Zabıta ekipleri, ilçede sorumluluk sahalarında olan tüm bölgelerde denetimlerin devam edeceğini açıkladı. - ŞANLIURFA

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:08 Kaynak: İHA
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