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Haliliye'de geleceğin yetenekleri yetiştiriliyor

1 saat önce

Haliliye Belediyesi, çocuk ve gençlere spor ve sanat bilincini aşılamak amacıyla açtığı kurslarda eğitimlerini sürdürüyor.

Haliliye'de geleceğin yetenekleri yetiştiriliyor, System.String[]

Haliliye Belediyesi, çocuk ve gençlere spor ve sanat bilincini aşılamak amacıyla açtığı kurslarda eğitimlerini sürdürüyor.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda kültür ve sosyal işler müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarla çocuk ve gençlerin spor ve sanata ilgisinin artırılması hedefleniyor. Sporda alt yapının lokomotifi olmaya hazırlanan Haliliye Belediyesi, bünyesinde açılan basketbol, satranç, tekvando, güreş, masa tenisi ve yüzme gibi kurslarda binlerce kursiyer branşlarında uzman kişiler tarafından eğitiliyor. Bu kapsamda bağlama, gitar, resim ve halk oyunları kurslarında yüzlerce genç ve çocuklara eğitim veriliyor. Haliliye Belediyesi ayrıca, 4 kadın destek ve aile eğitimi merkezlerinde yüzlerce kadın kursiyere alanlarında kurslar açarken, yine Bahçelievler Gençlik ve Merkezi'nde eğitim, işret dili ve bilgisayar kurslarında binleri aşan kursiyere eğitim desteği sunmaya devam ediyor. Toplamda 6 bine ulaşan genç ve çocuğun eğitim aldığı kurslar ise branş ve dönemine göre devam ediyor. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Haliliye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:57 Kaynak: İHA
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