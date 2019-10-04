Son Dakika Haberleri: Haliliye'de halk günü toplantısı düzenlendi
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Haliliye'de halk günü toplantısı düzenlendi

1 saat önce

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ekim Ayı Halk Günü Toplantısına katılan vatandaşlar ile bir bir görüşerek, talep ve önerilerini dinledi.

Haliliye'de halk günü toplantısı düzenlendi, System.String[]

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ekim Ayı Halk Günü Toplantısına katılan vatandaşlar ile bir bir görüşerek, talep ve önerilerini dinledi.


Haliliye Belediyesi tarafından her ayın ilk Cuma günü düzenlenen Halk Günü Toplantısı, Ekim Ayında da Başkan Mehmet Canpolat'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılan düzenlenen Yardımcıları İhsan Ağcan, Mehmet Erol ve Mehmet Hamdi Kaysı ve birim müdürlerinin de yer aldığı toplantıda, Başkan Canpolat vatandaşlar ile bire bir görüştü. Vatandaşların talep ve öneri ile teşekkürlerini alan Başkan Canpolat, Haliliye Belediyesinin hizmet alanında olan taleplerin bir an önce yapılması için toplantıda hazır bulunan birim müdürlerine talimatlar verdi.


Diğer kurum ve kuruluşların hizmet alanında olan hizmetler ile ilgili de not alınmasını ve ilgili kurumlara iletilmesi talimatını veren Canpolat, Halk Günü Toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Haliliye Belediyesi olarak her ayın ilk cuması yaptığımız halk günümüz bugün de gerçekleştirmiş olduk. Vatandaşlarımızı misafir ettik. Bire bir kendilerini dinledik. Buradaki ilgili başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize, personellerimize gereken talimatlarımızı verdik. Belediye olarak kapılarımız ve telefonlarımız sonuna kadar açık. Ha keza bizler de durmaksızın caddelerde sokaklarda vatandaşlarımıza misafir oluyoruz. İnşallah hep birlikte Haliliye'yi yönetmeye devam edeceğiz" dedi.


Canpolat'ın toplantıya katılan tüm vatandaşlar ile görüşmesinin ardından Halk Günü Toplantısı sona erdi. - ŞANLIURFA

Mehmet Canpolat, Haliliye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:33 Kaynak: İHA
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