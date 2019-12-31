Haliliye'de halk oyunları eğitimi devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Haliliye'de halk oyunları eğitimi devam ediyor - Son Dakika

Haliliye'de halk oyunları eğitimi devam ediyor

8 saat önce

Haliliye Belediyesi tarafından açılan halk oyunları kursunda kursiyerlere yöresel oyunların eğitimi veriliyor.

Haliliye'de halk oyunları eğitimi devam ediyor, System.String[]

Haliliye Belediyesi tarafından açılan halk oyunları kursunda kursiyerlere yöresel oyunların eğitimi veriliyor.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda açılan halk oyunları kursunda eğitimler devam ediyor. Şanlıurfa'ya özgü halk oyunlarının yaşatılmasını hedefleyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bu kapsamda minikler, yıldızlar, gençler ve yetişkinler olmak üzere 4 kategoride 60 kursiyere eğitim veriliyor.


Eğitmen Sait Çelik yönetiminde Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde düzenlenen kursta, her gruptaki kursiyerlere belirlenmiş program dahilinde hafta içi ve hafta sonu eğitim veriliyor. Kurs bitiminin ardından katılım gösteren kursiyerlere sertifikaları verilecek. Kursiyerler, Haliliye Belediyesi tarafından açılan halk oyunu kursunda yöresel oyunları öğrenmek için eğitim aldıklarını belirterek, verilen bu hizmetten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi
Kıskanç sevgili, düğünde gelinin yatakta aldattığı görüntüleri davetlilere izletti 48 yaşındaki Rus sunucu Lera Kudryavtseva patlayan silikonlarının fotoğrafını paylaştı Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları

Son Dakika Haberleri
01:00 Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? - Son Dakika Haber
00:37 Toplamda 4.020 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika Haber
00:34 Akü hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika Haber
00:33 Başkan Gürün görevli personelin yeni yılını kutladı - Son Dakika Haber
00:30 Bakan Turhan yeni yıla Bolu'da Karayolları işçileri ile girdi - Son Dakika Haber
23:28 İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 01:02:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Haliliye'de halk oyunları eğitimi devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]