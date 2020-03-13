Haliliye'de her yer koronaya karşı ilaçlanıyor - Son Dakika
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Haliliye'de her yer koronaya karşı ilaçlanıyor

6 saat önce

Haliliye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Haliliye'de her yer koronaya karşı ilaçlanıyor, System.String[]

Haliliye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdı.


Haliliye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgınının Türkiye'de de görülmesiyle birlikte tedbirlerini arttırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğünce oluşturulan özel bir ekip, önlem çalışması kapsamında okullar, camiler, parklar, sosyal tesisler, kültür merkezleri ve belediye hizmet binası olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm noktaları titizlikle dezenfekte çalışması yürütüyor.


Ekipler ayrıca oluşabilecek enfeksiyonlara karşı ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerini özenle yıkayıp, dezenfekte ediyor. Tedbir kapsamında oluşturulan ekiplerin salgın geçene kadar rutin bir şekilde dezenfekte çalışmalarını yürüteceği bildirildi.


Öte yandan Haliliye Belediyesi, yine korunma tedbirleri doğrultusunda bünyesinde barındırdığı gençlik ve kültür merkezleri, kütüphaneler, havuzlar, spor kursları ve kadın destek merkezlerinde 14- 23 Mart 2020 tarihleri arası hizmete ara verme kararı aldı. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:26 Kaynak: İHA
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