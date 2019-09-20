Haliliye'de ihtiyaç sahibi aileler için 'market' açılacak

Haliliye'de ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 'market' sistemi uygulamasını hayata geçirilecek.



Haliliye Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmayı sürdürüyor. Belediye, geliştirdiği yeni sistemle yardıma muhtaç ailelerin tespiti sonrası gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri gıda marketini hizmete sunmayı hedefliyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan marketin Sırrın Mahallesi'ndeki yerinde incelemelerde bulundu.



Süren çalışmalar ile ilgili yetkilerden bilgi alan Canpolat, "Haliliye Belediyesi olarak sosyal yardımlar anlamında yeni bir sisteme geçiyoruz. Sırrın Mahallesi'ndeki yerimizde market sistemini devreye alıyoruz. Yardıma muhtaç ailelerimize burada market sistemini devreye aldıktan sonra kart takdim edeceğiz ve bunlara puan yüklenecek. Haliliye 'de oturan yardıma muhtaç ailelerimiz Haliliye Belediyesi'ni müracaatları sonrasında yapılan değerlendirmede komisyonun vereceği karar doğrultusunda kartlarına yüklenecek puanlar çerçevesinde marketimizden ihtiyaçlarını karşılayacaklardır. Bunun da startını vermiş bulunmaktayız" diye konuştu. - ŞANLIURFA