Son Dakika Haberleri: Haliliye'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
Son Dakika Yaşam Haber

Haliliye'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

1 saat önce

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere giyecek yardımı yapılıyor.

Haliliye'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı, System.String[]

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere giyecek yardımı yapılıyor.


Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen yardımlar devam ediyor. Canpolat'ın talimatları doğrultusunda ekipler ilçede ihtiyaç sahibi ailelere giyecek yardımı yapılıyor. Sosyal yardım işleri müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde sonucunda belirlenen ihtiyaç sahibi aileye giyecek yardımı yapıldı. İhtiyaç sahibi aileler yapılan yardımlardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Haliliye Belediyesi yetkililerine teşekkürlerini sundu. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Haliliye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekirdağ'da ikinci doğal gaz rezervi bulundu
Yeni partinin adı ve logosu ortaya çıktı: YAP Tecavüze uğrayıp intihar eden Emre'nin ölmeden önceki sözleri: Bu pislikten arınamıyorum anne

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 13:50:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Haliliye'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]