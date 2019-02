Haliliye'de İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Yapıldı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfa Aşevi Derneğinden gıda yardımı alan bin 50 ihtiyaç sahibi ailenin, yanında olmayı devam ettiriyor.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfa Aşevi Derneğini ziyaret etti. Her zaman için ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarının belirten Demirkol, Aşevi Derneğine bugüne has değil, 2014 yılından bugüne destek olduklarını ifade etti.



"Yardıma muhtaç olan ailelerin her zaman yanındayız"



İhtiyaç sahibi ailelere gıda kolilerini dağıtan Demirkol, "Haliliye Belediyesi olarak 2014 yılından bu tarafa Şanlıurfa Aşevi Derneğinden yardım alan muhtaçlarımızın her zaman yanında olduk. Her zaman hizmetinde olduk. Biz onlara hadim olmayı bir vazife addediyoruz. Şanlıurfa Aşevi Derneğine biz sadece bugüne has olmak üzere değil her zaman muhtaç aile adedince gıda kolisi verdik. Her zaman için sayıları değişti. Gıda kolilerinin dışında da Şanlıurfa Aşevi Derneğinin 1 milyona yakın ekmek ihtiyacını giderdik" dedi.



Şanlıurfa Aşevi Dernek yöneticisi Ali Topal ise yaptığı açıklamada, "Her zaman bizlerin yanında olan değerli Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, bugün de altıncı kez gıda kolilerini dağıtmaktadır. Bunun yanında her gün sofralarımızda ekmeği vardır, gıdası vardır. Aşevimizden yardım alan kardeşlerimiz adına Başkanımız Fevzi Demirkol'dan Allah razı olsun" diye konuştu.



Öte yandan Haliliye Belediyesi tarafından Şanlıurfa Aşevi Derneğine 5 defa gıda paketi ile 950 bin adet ekmek yardımından bulunulmuştu. - ŞANLIURFA

