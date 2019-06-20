Son Dakika Haberleri: Haliliye'de kadınlara yönelik meslek eğitimi
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Haliliye'de kadınlara yönelik meslek eğitimi

1 saat önce

Haliliye Belediyesi Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezleri'nde açtığı kurslar ile kadınların meslek öğrenmelerini amaçlıyor.

Haliliye'de kadınlara yönelik meslek eğitimi, System.String[]
Haliliye Belediyesi Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezleri'nde açtığı kurslar ile kadınların meslek öğrenmelerini amaçlıyor.

Haliliye Belediyesi Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezleri, kadınların meslek öğrenimini sağlamaya yönelik yürüttüğü kurs faaliyetlerini devam ettiriyor. Devteşti, Ertuğrul Gazi ve Süleymaniye Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezleri ile Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde yürütülen kurs çalışmalarında, kadınların ilgi alanları ile sosyal yaşamlarında ihtiyaç duyacağı alanlar göz önünde bulunduruluyor. Kuaför, dikiş nakış, el sanatları, bilgisayar ve takı tasarım alanlarında devam eden kurslar, kadınların yoğun katılımıyla gerçekleşiyor.

Alanında usta öğreticiler tarafından verilen kursları başarı ile bitiren kadınlara, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika veriliyor. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:12 Kaynak: İHA
Süleymaniye, Ertuğrul Gazi, Haliliye Belediyesi, Yaşam
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