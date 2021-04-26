Haliliye'de kalıcı eserlerin sayısı artıyor - Son Dakika

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karşıyaka Mahallesinde yapımı devam eden semt pazarı ve spor kompleksi inşaatında inceleme yaptı.

başkan Mehmet Canpolat'ın projeleri arasında yer alan Karşıyaka Semt Pazarı ve Spor Kompleksinde çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Canpolat, başkan yardımcısı Mehmet Aslan ve teknik ekiple birlikte Fen işleri müdürlüğünce yürütülen inşaat çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Canpolat, yapımında sona gelinen halı sahada da denetimde bulundu. Canpolat, ilçedeki kalıcı eserlerin sayısını arttırmaya yönelik çalışmalarının devam edeceğini ifade ederken, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Karşıyaka Mahallemizde halı saha inşaatımız devam ediyor ve bitmek üzere. Cami inşaatımız da devam ediyor. Bunun yanında sosyal tesis, meydan ve semt pazarı devam ediyor. Karşıyaka Mahallemizdeki bu 6 dönüm üzerine kurulu tesisi hızlı şekilde ayağı kaldırıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Her mahallede, her bölgede, kırsalda ve merkezde ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Söz vermiştik durmadan yorulmadan çalışacağız. Sahada ve vatandaşlarımız ile bir arada olacağız. Sözümüzün üzerindeyiz. Vaatlerimizi ve sözlerimizi teker teker yerine getireceğiz. Şimdiden Karşıyaka Mahallemize ve Haliliye halkımıza hayırlı olsun diyorum. En kısa sürede inşallah buraya bitirip açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

Öte yandan 6 bin 320 metrekare alan üzerinde inşaatı devam eden komplekste, semt pazarı, spor tesisi ve tesis binası yer alacak. Tesis içerisinde lavabolar, giyinme odaları, duş alanları bulunurken, bunun yanı sıra zabıta ve muhtar odası da bulunacağı bildirildi. - ŞANLIURFA