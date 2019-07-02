Son Dakika Haberleri: Haliliye'de kasaplar denetlendi
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Haliliye'de kasaplar denetlendi

48 dakika önce

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla, zabıta ekipleri kasapları denetledi.

Haliliye'de kasaplar denetlendi, System.String[]
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla, zabıta ekipleri kasapları denetledi.

Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumak ve gıda satışı yapan işyerlerinin hijyen standartlarını korumalarını sağlamak amacıyla denetimlerini hummalı şekilde devam ettiriyor. Zabıta ekipleri, rutin yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki kasaplarda hijyen ve ruhsat denetimi yaptı. Çalışmalar doğrultusunda ekipler, iş yeri ve imalathanelere yürüttüğü denetimlerde kurallara uymayan işletmelere uyarılarda bulunarak tutanak tuttu. İş yerlerine eksiklerin tamamlanması için ek süre verildi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:47 Kaynak: İHA
Zabıta Müdürlüğü, Mehmet Canpolat, Haliliye, Zabıta, Yaşam
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