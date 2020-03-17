Haliliye'de korona virüs denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haliliye'de korona virüs denetimi - Son Dakika

Haliliye'de korona virüs denetimi

6 saat önce

Haliliye'de iş yerleri denetlenerek, belirlenen yasaklara uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

Haliliye'de korona virüs denetimi, System.String[]

Haliliye'de iş yerleri denetlenerek, belirlenen yasaklara uymaları yönünde uyarılarda bulundu.


Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine korona virüs salgınına ilişkin gönderdiği genelge ile tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine ara verilmesinin ardından Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, aynı gün gece saatlerinde denetim gerçekleştirdi.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortak denetime çıkan zabıta ekipleri, ilçe merkezi genelinde başlattıkları denetimlerde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamına giren tüm işletmeleri faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmesi yönünde uyardı.


İşletmelere uyarılarda bulunan zabıta müdürlüğü ekipleri, belirlenen kurallara uymayan iş yerlerine cezai işlem uygulayacağını bildirdi. - ŞANLIURFA

İçişleri Bakanlığı, Zabıta Müdürlüğü, Haliliye, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:35 Kaynak: İHA
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