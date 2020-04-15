Haliliye'de korona virüsle mücadele devam ediyor - Son Dakika

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından koruma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde başlattığı çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Ekipler, bir taraftan mahalle mahalle yıkama ve dezenfekte faaliyetlerini yürütürken, diğer taraftan ise vatandaşlara maske dağıtımı sürüyor.



Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüs salgını ile mücadelede tedbirleri her geçen gün arttırıyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda hummalı bir çalışma yürüten temizlik ve dezenfekte ekipleri bu kez Selahaddin Eyyübi Mahallesi ve Veysel Karani Mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları deterjanlı köpüklü su ile yıkayarak, dezenfekte etti.



Vatandaşlar Haliliye Belediyesinin salgınla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaları takdirler karşılarken, Selahaddin Eyyübi Mahalle Muhtarı Ahmet Doğan ise sunulan hizmetlerden memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.



Mahallede bulunan tüm ana caddeler ve sokakların yıkandığını belirten Veysel Karani Mahallesi Muhtarı Sadık Salar ise, "Haliliye'nin personelleri hem çalışkan, hem de işine sadık bir ekip. Ben bu çalışmalarından dolayı Başkan Mehmet Canpolat'a ve tüm ekibe Veysel Karani sakinleri adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Hedef bir milyon maske



Yapılan yıkama ve dezenfekte çalışmalarının yanında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler belediye bünyesinde üretimi gerçekleştirilen maskeleri ilçe genelinde dağıtmaya devam ediyor. Ekipler son olarak Bağlarbaşı ve Sırrın mahallelerinde tek kullanımlık maske dağıttı. Maske dağıtımlarına sürdüklerini belirten ekipler, "Belediyemiz bünyesinde üretilen maskelerimizi tüm vatandaşlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Yoğun bir talep ile karşı karşıyayız. Bu süreçte hedefimiz olan 1 milyon maskeyi tutturmak amacıyla üretime tam kapasite devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.



Dağıtılan maskelerden alan vatandaşlar böylesi önemli bir süreçte maske dağıtımını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. - ŞANLIURFA