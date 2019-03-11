Haliliye'de Kültür Evleri Yapımı Tamamlandı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Kepirli kırsal Mahallesinde yapımı tamamlanan çok amaçlı kültür evinde incelemelerde bulundu.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Kepirli kırsal Mahallesinde yapımı tamamlanan çok amaçlı kültür evinde incelemelerde bulundu.



Kırsal mahallerde çok amaçlı kültür evleri yaparak, ihtiyaçları giderdiklerini anlatan Demirkol, Bu anlamda biz, bütün hizmetlerimizde olduğu gibi belirli bir ölçü getirerek ve adalet anlayışı içerisinde bu uygulamalarımız devam etti. Demirkol, kırsal mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde incelemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Kepirli kırsal Mahallesini ziyaret eden Demirkol, yapımı tamamlanan çok amaçlı kültür evinde incelemelerde bulundu. Çalışmalara ilişkin de bilgiler alan Demirkol, yaptığı açıklamada, "2014 yılından bu tarafa başlamış olduğumuz çok amaçlı kültür evi inşaatlarımız devam etmektedir. Bu anlamda biz, bütün hizmetlerimizde olduğu gibi belirli bir ölçü getirerek ve adalet anlayışı içerisinde bu uygulamalarımız devam etti. Öncesinde 300 nüfus ve üzeri kırsal mahallelerimizde, sonrasında da 200 nüfus ve üzeri kırsal mahallelerimizde çok amaçlı kültür evleri inşa ettik. Bu çalışmalarımız, devam etmektedir. Bu kültür evlerimiz, mahalle sakinlerimizin acılı günlerinde taziye evi olarak, sevinçli günlerinde nişan ve düğün olarak kullanmaktadır. Çeşitli kırsal mahallelerimizde, yıkılan eski okulların yerine bu kültür evlerimiz okul olarak kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı.



Demirkol, incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA

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