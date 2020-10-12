Haliliye'de masa tenisi turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Haliliye'de masa tenisi turnuvası düzenlendi

12.10.2020 17:05
Haliliye'de masa tenisi turnuvası düzenlendi, System.String[]

Haliliye Belediyesi, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında masa tenisi turnuvası düzenledi.

Haliliye Belediyesi, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında masa tenisi turnuvası düzenledi. Turnuvada dereceye girenlere madalya ve çeşitli hediyeler takdim eden Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Sportif faaliyetlerimizi kalkındırmaya, gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, her alanda olduğu gibi spor alanında da gençlere destek olmaya ve katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Canpolat, Amatör Spor Haftası nedeniyle Haliliye Belediyesi ve İl Gençlik Spor Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği masa tenisi turnuvasının finaline katıldı. Burada gençlerle masa tenisi maçı yapan Başkan Canpolat, turnuvada birinci, ikinci ve üçüncü olan sporculara madalya ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Düzenlenen ödül törenine Başkan Canpolat'ın yanı sıra Gençlik Spor Şube Müdürü Nesih Çiftçi, Harran Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okul Müdürü İsmail Gökhan, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kaya ve birim amirleri katıldı.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Haliliye Belediyesinin sportif faaliyetlere katkı sunmaya devam edeceğini belirterek, "Amatör Spor Haftası nedeniyle Haliliye Belediyesi olarak İl Gençlik Spor Müdürlüğü ile birlikte masa tenisi turnuvası düzenledik. Bu turnuvamıza 3 kategoride katılım sağlandı. Turnuvamızı icra ettik. Birinci, ikinci ve üçüncülerimiz belli oldu. Arkadaşlarımız turnuva için yoğun bir mesai harcadılar. Haliliye Belediyesi olarak spora olan desteğimiz ve gençlerimizin topluma sağlıklı bir şekilde kazandırılması adına bizler elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyduğumuzu ifade etmek istiyorum. İnşallah hep bu şekilde Haliliye'de sportif faaliyetlerimizi kalkındırmaya gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Haliliye'de masa tenisi turnuvası düzenlendi
Haliliye'de masa tenisi turnuvası düzenlendi
Haliliye'de masa tenisi turnuvası düzenlendi

Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Haliliye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Haliliye'de masa tenisi turnuvası düzenlendi - Son Dakika Spor

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