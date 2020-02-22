Haliliye'de metruk bina yıkıldı - Son Dakika

Haliliye'de metruk bina yıkıldı
7 saat önce
Haliliye Belediyesince ilçedeki metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:28 Kaynak: AA
Haliliye Belediyesince ilçedeki metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.
Vatandaşların, Yavuz Selim Mahallesi'nde bir binanın tehlike arz ettiği yönünde ihbarı üzerine belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri söz konusu binada inceleme yaptı.
Metruk binanın yıkılması gerektiği kararının alınması üzerine binanın yıkımı belediye ekiplerince gerçekleştirildi.
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