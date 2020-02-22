Haliliye'de metruk bina yıkıldı - Son Dakika
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Haliliye'de metruk bina yıkıldı

7 saat önce

Haliliye Belediyesince ilçedeki metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Haliliye'de metruk bina yıkıldı, System.String[]

Haliliye Belediyesince ilçedeki metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Vatandaşların, Yavuz Selim Mahallesi'nde bir binanın tehlike arz ettiği yönünde ihbarı üzerine belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri söz konusu binada inceleme yaptı.

Metruk binanın yıkılması gerektiği kararının alınması üzerine binanın yıkımı belediye ekiplerince gerçekleştirildi.

Yavuz Selim Mahallesi, Haliliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:28 Kaynak: AA
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