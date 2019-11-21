Son Dakika Haberleri: Haliliye'de muhtaç çocuklara kişisel bakım yapıldı
Son Dakika Yaşam Haliliye'de muhtaç çocuklara kişisel bakım yapıldı - Son Dakika

Haliliye'de muhtaç çocuklara kişisel bakım yapıldı

7 saat önce

Haliliye Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ekipleri, ilçede yetim çocukların evlerine giderek saç tıraşlarını yaptı.

Haliliye'de muhtaç çocuklara kişisel bakım yapıldı, System.String[]

Haliliye Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ekipleri, ilçede yetim çocukların evlerine giderek saç tıraşlarını yaptı.


Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında vatandaşların her türlü hizmetini karşılamaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen evde bakım hizmeti ile bakıma muhtaç ailelerin evlerinin temizliği ve kişisel bakımlarını düzenli olarak sürdüren ekipler, bunu yanı sıra ilçe genelinde belirlenen program dahilinde yetim çocukların evlerine giderek, saç tıraşlarını gerçekleştiriyor.


Saç tıraşları yapılan çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, yapılan bu hizmetten dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Haliliye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:11 Kaynak: İHA
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