Haliliye'de muhtaç çocuklara kişisel bakım yapıldı

Haliliye Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ekipleri, ilçede yetim çocukların evlerine giderek saç tıraşlarını yaptı.



Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında vatandaşların her türlü hizmetini karşılamaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen evde bakım hizmeti ile bakıma muhtaç ailelerin evlerinin temizliği ve kişisel bakımlarını düzenli olarak sürdüren ekipler, bunu yanı sıra ilçe genelinde belirlenen program dahilinde yetim çocukların evlerine giderek, saç tıraşlarını gerçekleştiriyor.



Saç tıraşları yapılan çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, yapılan bu hizmetten dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA