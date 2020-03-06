Haliliye'de müzik ve dil kursu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Haliliye'de müzik ve dil kursu - Son Dakika

Haliliye'de müzik ve dil kursu

6 saat önce

Haliliye Belediyesi, çocuk ve gençlerin geleceğe hazırlık ve becerilerini geliştirmeye yönelik açtığı kültür, sanat ve eğitim kursları ilgi göüyor.

Haliliye'de müzik ve dil kursu, System.String[]

Haliliye Belediyesi, çocuk ve gençlerin geleceğe hazırlık ve becerilerini geliştirmeye yönelik açtığı kültür, sanat ve eğitim kursları ilgi göüyor.


Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, eğitim, müzik, resim ve dil kursları ile gençleri geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda açılan bağlama ve Arapça dil kursu ilgi görüyor. Enstrüman çalma yönünde açılan bağlama kurslarında öğrencilere alanında uzman eğitmenler tarafından dersler veriliyor. Öğrenciler burada ilk olarak nota eğitimi ve sonrasında durumlarına göre alt, orta ve üst seviye enstrüman çalma eğitimi veriliyor. Kurslara katılan öğrenciler aynı zamanda güzel sanatlar kursları başta olmak üzere farklı kategorilerdeki kurslarımızla geleceğe hazırlanıyor.


Dil kursları kategorisinde açılan Arapça dil kursu da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından açılan kursta öğrencilerin Arapçayı rahat bir şekilde konuşmaları hedefleniyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sanat Atölyesinde bünyesinde yürütülen kurs çalışmalarında, eğitimlerini başarıyla bitiren kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifikaları veriliyor.


Kurslarda eğitim alan öğrenciler, memnuniyetlerini ifade ederek, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ta teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Haliliye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:57 Kaynak: İHA
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