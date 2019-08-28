Son Dakika Haberleri: Haliliye'de nikahı kıyılan çiftlere fidan hediye ediliyor
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Haliliye'de nikahı kıyılan çiftlere fidan hediye ediliyor

2 saat önce

Haliliye Belediyesi, ağaç dikme kampanyalarına karşı duyarlılığını ortaya koyarak, nikahı kıyılan çiftlere fidan hediye ediyor.

Haliliye'de nikahı kıyılan çiftlere fidan hediye ediliyor, System.String[]
Haliliye Belediyesi, ağaç dikme kampanyalarına karşı duyarlılığını ortaya koyarak, nikahı kıyılan çiftlere fidan hediye ediyor.

Benzer tüm organizasyonlara daha yeşil bir Haliliye için sahiplenen belediye bu defa da yeni evlenen çiftler aracılığı ile fidanları toprakla buluşturacak. 'Yemyeşil Bir Urfa' 'Yemyeşil Urfa' 'Daha Yeşil Urfa' 'bir ağaç da sen dik' gibi benzer hashtag örnekleri ile gündeme taşınan ağaç dikme kampanyaları yeşillendirme çalışmaları için sosyal sorumluluk konusunu gündeme taşırken, konuya hassasiyetle yaklaşan Haliliye Belediyesi gelecek nesillerin de gündeminde olacak, Haliliye'nin siluetini değiştirecek projelere imza atamaya devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Haliliye Belediyesi Evlendirme Birimi ilçede nikah kıyan her çifte fidan hediye ediyor. Haliliye Belediyesi, fidan dağıtımını nikah kıyan çiftlerle sınırlı bırakmayıp toplam nüfusa dağıtmayı planlıyor.

Her fırsatta Yeşil bir Şanlıurfa, yeşil bir Haliliye vurgusu yapan Canpolat, ilçe genelinde ağaç dikim çalışmalarına bu yolla attırarak, herkesi bu sorumluluğa ortak olma konusunda karşı dikkat çekti. Haliliye belediyesinde beraberliğe "evet" diyerek, evlilik hayatına adım atan her yeni çiftin bir ağacı olacak, her yıl yüzlerce kişinin imza attığı nikah dairesinde bu yolla çok sayıda fidan toprakla buluşarak, evliliklerin ileri ki yıllarında büyük bir ormana denk gelecek sayıda yeşil alan da Haliliye'ye kazandırılmış olacak.

İlçede nikah kıymak için Haliliye Belediyesi Evlendirme Birimi'ne gelen çiftler kendilerine hediye edilen fidanlardan dolayı teşekkür ederek, kampanyadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - ŞANLIURFA
Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa, Haliliye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:31 Kaynak: İHA
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