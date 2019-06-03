Son Dakika Haberleri: Haliliye'de Ramazan etkinlikleri sona erdi
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Haliliye'de Ramazan etkinlikleri sona erdi

1 saat önce

Haliliye Belediyesi, Ramazan Ayı boyunca düzenlediği etkinliklerini ilahi ve mehter konseri ile sona erdirdi.

Haliliye'de Ramazan etkinlikleri sona erdi, System.String[]
Haliliye Belediyesi, Ramazan Ayı boyunca düzenlediği etkinliklerini ilahi ve mehter konseri ile sona erdirdi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "Ramazan Ayı Haliliye'de bir başka güzel yaşanır" sloganı ile çalışmalar yürüten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ramazan Ayının son etkinliğini Ulubatlı Mahallesi sakinleri ile buluşturdu. Turgut Özal Parkında Grup Miraç'ın sahne aldığı ilahi konserinde, okunan ilahilere vatandaşlar da eşlik etti. Etkinliğe, Canpolat ve eşi Fethiye Canpolat, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve 24 ile 26. dönem Milletvekili Mahmut Kaçar, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu ve belediye meclis üyeleri katıldı. 0Ramazan etkinliklerinde konuşan Canpolat, "Sözümüzün eriyiz, Haliliye'nin neferiyiz" diyen Başkan Canpolat, "Biz belediyeyi ayağınıza getiriyoruz demiştik ve Ramazan Ayı etkinlikleri çerçevesinde mahallelerinizde, büyük parklarımızda gerek ilahi konserlerimiz, gerekse Haliliye'nin medarı iftiharı, Osmanlı'nın sancağı, tohumu Mehteran-ı Haliliye'yi de sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:02 Kaynak: İHA
Haliliye Belediyesi, Haliliye, Yaşam
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