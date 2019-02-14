Son Dakika Haberleri: Haliliye'de Sevgililer Günü'nde 49 Çiftin Nikahı Kıyıldı

Haliliye'de Sevgililer Günü'nde 49 Çiftin Nikahı Kıyıldı

1 saat önce

Haliliye Belediyesi Evlendirme Dairesinde, Sevgililer Günü'nde 49 çiftin nikah işlemi gerçekleştirildi.

Haliliye'de Sevgililer Günü'nde 49 Çiftin Nikahı Kıyıldı, System.String[]
Haliliye Belediyesi Evlendirme Dairesinde, Sevgililer Günü'nde 49 çiftin nikah işlemi gerçekleştirildi.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evlendirme Dairesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiftler için yoğun mesai yaptı. Evlendirme birimine gelen çiftlerin evrak kontrolleri sağlandıktan sonra nikah işlemleri tamamlandı. Sevgililer Günü'nde resmi nikah için Evlendirme Dairesine gelen 49 çiftin nikahı kıyıldı. Özel bir günde nikahlarını kıymanın sevincini yaşadıklarını belirten çiftler, "14 Şubat Sevgililer Günü'nde biz de nikahımızı böyle bir özel günde gerçekleştirmek istedik. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:25 Kaynak: İHA

14 Şubat, Haliliye Belediyesi, Sevgililer Günü, Güncel
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