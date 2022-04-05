Haliliye'de tarihi geçmiş bin 250 ürün imha edildi - Son Dakika
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Haliliye'de tarihi geçmiş bin 250 ürün imha edildi

05.04.2022 16:25
Haliliye'de tarihi geçmiş bin 250 ürün imha edildi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü gıda denetimi esnasında son kullanma tarihi geçmiş bin 250 ürün ele geçirdi.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü gıda denetimi esnasında son kullanma tarihi geçmiş bin 250 ürün ele geçirdi.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini bölge bölge devam ettiriyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market ve bakkallara yönelik denetim yaptı. Veysel Karani Mahallesinde gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, işyeri açma ruhsatı, hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Yapılan kontrollerde bir işyerinde son kullanma tarihi geçmiş 17 kalemde bin 250 ürün ele geçirildi. İmha edilmek üzere bin 250 ürüne el koyan zabıta ekipleri, işyeri hakkında ise tutanak hazırladı.

Amaçlarının halkın sağlığını ve menfaatini korumak olduğunu belirten zabıta müdürlüğünden yapılan açıklamada ise denetimlerin aralıksız olarak süreceği bildirildi. - ŞANLIURFA

Haliliye'de tarihi geçmiş bin 250 ürün imha edildi
Haliliye'de tarihi geçmiş bin 250 ürün imha edildi
Haliliye'de tarihi geçmiş bin 250 ürün imha edildi
Haliliye'de tarihi geçmiş bin 250 ürün imha edildi

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Haliliye Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Mehmet Canpolat, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Haliliye'de tarihi geçmiş bin 250 ürün imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haliliye'de tarihi geçmiş bin 250 ürün imha edildi - Son Dakika
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