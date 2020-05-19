Haliliye'de vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı - Son Dakika

Öte yandan Ekipler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'nın çağrısı üzerine 19 Mayıs saat 19.19'da balkonlarda okunacak İstiklal Marşı için ilçe genelinde vatandaşlara bayrak dağıttı. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kadir Gecesi öncesi ilçe merkezinin genelinde vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

Haliliye Belediyesi , Kadir Gecesi dolayısıyla ilçe genelinde vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

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