Haliliye'de yeni parklar hizmete giriyor - Son Dakika

Haliliye Belediyesi, yeni park ve yeşil alanları halkın hizmetine sunuyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Daha yeşil bir Haliliye" hedefi ile çalışma yapan Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, mevcut parklardaki düzenleme çalışmalarının yanında yeşil alanların miktarını arttırmaya yönelikte çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Karşıyaka ve Susuz mahallelerinde yeni park alanlarının yapımına başlandı.

İmarda park ve yeşil alan olarak bırakılan bölgelerin düzenlemesini yürüten ekipler, park alanlarının sınırlarını belirleyip, üst yapı düzenlemelerini gerçekleştiriyor.

Üst yapı çalışmaları kapsamında parkların elektrik ve su tesisatları ile yürüyüş alanlarında bordür ve prizma taşı döşemesi gerçekleştiren ekipler, çalışmaların ikinci bölümünde ise mevsimsel şartlara göre yeşillendirme işlemlerine başlayacak.

Ekipler, mevcut parklarda bakım ve onarımlarının yanı sıra yapımlarına başlanan yeni parkları hızlı bir şekilde tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.