Haliliye'de YKS'ye hazırlanan öğrencilere destek - Son Dakika
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Haliliye'de YKS'ye hazırlanan öğrencilere destek

06.05.2022 15:14
Haliliye'de YKS'ye hazırlanan öğrencilere destek

Haliliye Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik seviye belirleme sınavı gerçekleştirdi.

Haliliye Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik seviye belirleme sınavı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik eğitim destekleri devam ediyor.

Bu kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ile Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi kütüphanesine kayıtlı öğrencilere ücretsiz deneme sınavları düzenleniyor.

YKS öncesi yapılan deneme sınavlarında öğrenciler, kendilerini ölçme şansı yakalıyor.

Periyodik olarak yapılan Alan Yeterlilik Deneme Sınavı (AYT) yaklaşık 150 öğrencinin katılımıyla Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde düzenlendi.

Sınava katılan öğrenciler, verilen destekten dolayı Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Haliliye Belediyesi, Bahçelievler, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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