Haliliye'deki Millet Bahçesi projesi - Son Dakika

Haliliye'deki Millet Bahçesi projesi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçede 118 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan devasa millet bahçesi projesinin ihaleye çıkacağını duyurdu.

Haliliye'deki Millet Bahçesi projesi, System.String[]

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçede 118 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan devasa millet bahçesi projesinin ihaleye çıkacağını duyurdu.

Devteyşti ve Süleymaniye mahallelerinin kesiştiği bölgede mesire alanı, çocuk oyun alanları, macera parkı, bisiklet parkuru, koşu ve yürüyüş parkuru ve dinlenme alanları yapılacak. 5 Kasım'da ihaleye çakacak proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 118 dönümlük arazi üzerine inşa edecek.

Millet Bahçesi projesinin hayata geçirilmesi yönünde başlayan süreç ile ilgili konuşan Canpolat, "Bu alanın millet bahçesi yapılması ile ilgili Bakanımız Sayın Murat Kurum'a durumu iletmiş ve projemizin onayını almıştık. Süreç beklendiği devam ediyor ve ihaleye çıkıyor. İhalenin ardından kısa sürede başlayacak çalışmaların ardından ilçemizin değişimine yakışır bir proje hayata geçmiş olacak. Ben bu projemizin ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Millet Bahçesi projemizde Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Valimiz Sayın Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanımız Bahattin Yıldız, Milletvekillerimiz, İlçe Başkanımız Sayın Süleyman Aksu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Millet Bahçeleri, Mehmet Canpolat, Murat Kurum, Haliliye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haliliye'deki Millet Bahçesi projesi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

İngiltere'de koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor Leicester City Teknik Direktörü Rodgers: Cengiz Ünder transferi için umutluyum Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor
Antalyaspor'un yaptırdığı ikinci testlerde 2 kişinin sonucu pozitif çıktı Antalyaspor'un yaptırdığı ikinci testlerde 2 kişinin sonucu pozitif çıktı         
22:25
Baba ile oğlu arasındaki kavgada tüfek kazara ateş aldı! Bir can gitti Baba ile oğlu arasındaki kavgada tüfek kazara ateş aldı! Bir can gitti         
21:28
Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler         
20:30
İnfial yaratan olay! Genç kadın, eşinin ameliyatla kesilen bacaklarını torbada teslim aldı İnfial yaratan olay! Genç kadın, eşinin ameliyatla kesilen bacaklarını torbada teslim aldı         
18:59
Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma         
17:05
Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu         
15:41
Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi         
15:14
Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!         
14:55
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:49
Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor         
14:48
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu         
11:39
Evlilik vaadiyle kadınları dolandıran şahsın foyasını Esra Erol ortaya çıkardı Evlilik vaadiyle kadınları dolandıran şahsın foyasını Esra Erol ortaya çıkardı         
10:56
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki, görenler hayretler içinde kaldı 20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki, görenler hayretler içinde kaldı         
09:10
Kavgayı ayırmak isteyen talihsiz adam, pompalı ile vurularak öldürüldü Kavgayı ayırmak isteyen talihsiz adam, pompalı ile vurularak öldürüldü         
08:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 22:36:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Haliliye'deki Millet Bahçesi projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei