Haliliye'den çocuklara boyama kitabı sürprizi - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 0-14 yaş arası çocukların 4 saatlik çıkma izinlerinde Haliliye Belediyesi tarafından boyama kitabı sürprizi yapıldı.



İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile 0-14 yaş arası çocukların, sokağa çıkma kısıtlamasının saat 11.00 ile 15.00 arası esnetilmesi sonrası parklara akın eden çocuklar Haliliye Belediyesi tarafından unutulmadı. İlçe genelinde bulunan tüm parkları dolduran çocuklara Başkan Mehmet Canpolat'ın talimatı ile sürpriz yapıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından aileleri eşliğinde parklara ve yeşil alanlara gelen çocuklara boyama kitabı hediye edildi.



Boyama kitabını alan çocuklar ve aileleri kısıtlamanın başlaması ile birlikte evlerine döndüler. - ŞANLIURFA