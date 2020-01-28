Haliliye'den temizlik personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haliliye'den temizlik personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi - Son Dakika

Haliliye'den temizlik personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

6 saat önce

Haliliye Belediyesi, hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında temizlik işleri müdürlüğüne bağlı personele iş sağlığı güvenliği eğitimi verildi.

Haliliye'den temizlik personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, System.String[]

Haliliye Belediyesi, hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında temizlik işleri müdürlüğüne bağlı personele iş sağlığı güvenliği eğitimi verildi.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda 'Daha temiz bir Haliliye' için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda temizlik personellerinin daha verimli bir performans ve güvenli bir şekilde çalışmaları için hizmet içi eğitim programı dahilinde eğitimler verildi. Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde temizlik personellerine yönelik düzenlenen eğitim seminerinde iş sağlığı güvenliği, çalışma performansı ve yasal haklar ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Personellere verilen eğitimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Süleyman Önemli, "Çalışanlarımıza iş sağlığı güvenliği hakkında gerekli bilgilendirmelerimizi yaptık. Yasal sürelerde belirlenen standartlarda değinmemiz gereken konuları anlattık. Çalışanlara iş kazalarının önlenmesi adına gerekli bilgileri verildiğini ve bu bilgilerin yararlı olduğunu düşünüyoruz. Bu eğitimi ve iş sağlığı güvenliği anlamında bizlere desteklerini sunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerin kulandı.


Haliliye Belediyesinde hizmet içi eğitim faaliyetlerinin diğer birimlerde de yapıldığını ve dönemsel olarak belli periyotlarda tekrarlanacağı bildirildi. - ŞANLIURFA

Recep Tayyip Erdoğan, Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Haliliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:21 Kaynak: İHA
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