Haliliye ekibi kalan maçları kaybetmek istemiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Haliliye ekibi kalan maçları kaybetmek istemiyor - Son Dakika Spor

Haliliye ekibi kalan maçları kaybetmek istemiyor

6 saat önce

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig'inde mücadele eden Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, hafta sonu oynanacak Akkuş Belediyespor karşılaşmasına hazırlanıyor.

Haliliye ekibi kalan maçları kaybetmek istemiyor, System.String[]

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig'inde mücadele eden Haliliye Belediye spor Voleybol Takımı, hafta sonu oynanacak Akkuş Belediyespor karşılaşmasına hazırlanıyor.


Geçtiğimiz hafta rakibi Niksar'ı 3-0'lık skorla mağlup eden Haliliye Belediyespor, ligin 17'nci haftasında 2 Şubat 2020 Pazar günü saat 12.00'da Akkuş Belediyespor'u konuk edecek.


Karşılaşma öncesi Haliliye ekibi, Haliliye Belediyesi spor kompleksinde Başantrenör Akif Gürgen gözetiminde Akkuş karşılaşmasına çift antrenmanla hazırlanıyor.


Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Başantrenör Akif Gürgen, ligde son altı haftaya girdiklerini kalan maçların tümünü kazanmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:


"Özellikle rakibimiz düşme potasında ve üç tane yeni transferle maça çıkıyorlar. Bu yüzden can havli ile oynayacaklarını düşünüyorum. Biz de bu doğrultuda hazırlanıyoruz. Play off'a altı maç var oraya da hazırlanıyoruz. Orası bizim için çok önemli. Bundan sonra bu oyuncu grubu ile inşallah daha çok çalışıp play off'da da Urfa'yı hak ettiği yere çıkaracağını düşünüyorum. Akkuş maçına da müsait olan tüm taraftarlarımızı bekliyoruz."


Ligde 38 puanı bulunan Haliliye ekibi ligin zirvesinde yer alırken, Akkuş Belediyespor ise 9 puanla 11'inci sırada yer alıyor. - ŞANLIURFA

Haliliye, voleybol, Türkiye, Akkuş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türk vatandaşlarına bulaştı mı? Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs açıklaması
Çin'den Türk vatandaşlarına kritik uyarı: Sokağa çıkmayın Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı ABD hamlesi! Askeri anlaşma parlamentoda kabul edildi Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 22:45:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Haliliye ekibi kalan maçları kaybetmek istemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]